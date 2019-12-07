BadComedian рассказал, почему отменил «Михалоскар»

Неделю назад Евгений Баженов, известный как Ваdсоmеdiаn, объявил об отмене вручения «Михалоскара» — награды за самые плохие российские фильмы. А 6 ноября на официальной странице мероприятия сообщили, что деньги за билеты отправили всем, кто успел их купить.

Провести премию Баженов планировал в московском кинотеатре «Октябрь» 15 февраля 2020 года — за шесть дней до этого будет вручение главной премии Американской киноакадемии «Оскара». Премию должна была организовывать команда Outcon, они уже работали с Баженовым — организовывали его стендап-тур. Более того, они выступали организаторами концертов таких рэпера Хаски, певицы Монеточки, группы Shortparis и других.

«Вот уже почти 30 лет отечественное кино усиленно выпускает огромное количество плохих фильмов, сценаристы самоотверженно воруют сюжеты, а актеры старательно плохо играют. Но никто этот вклад в создание трэша не оценивает. Настало время исправить ситуацию! Мы соберемся, посмеемся, посмотрим и выберем главных халтурщиков 2019 года, наградив их фирменной статуэткой», — передает «Афиша» слова организаторов церемонии вручения «Михалоскара».

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BadComedian рассказал подробности отмены церемонии в своем двухчасовом стриме #BadОтвет2019, где отвечал на вопросы подписчиков. «На самом деле ситуация проста: сначала оговаривалась одна смета, в какой-то момент смета стала другой, причем в этой смете появилась плашка „оплачено“, там значилось, что огромная сумма заплачена за определенную услугу», — объяснил блогер.

По его словам, он сам решил проверить подозрительные документы и обнаружил, что никакой оплаты не производилось. При этом Баженов говорит, что у него есть привычка записывать разговоры, в том числе и со своими организаторами — чтобы не забыть.

«Сначала была одна версия, почему деньги ушли куда-то как бы, потом другая версия, третья версия, четвертая, сейчас еще одна версия… версий миллион, почему вот так вот происходит, при том, что записано — есть подтверждение, что не так было, первые слова другие были. И потом еще одно оправдание появилось, и оно все не клеится, и так по всем пунктам, в общем-то, можно было спрашивать», — рассказал он.

После этого Ваdсоmеdiаn решил прекратить сотрудничество с организаторами, отменить мероприятие и вернуть деньги за билеты. Он добавил в стриме, что собирался зарегистрировать свой товарный знак, но после отмены «Михалоскара» перестал работать и над этим. И тогда появились другие желающие этим товарным знаком воспользоваться. При этом, по словам Баженова, наиболее болезненной для него в этой ситуации была утрата доверия к людям, с которыми он работал не в первый раз.