Культура 25 апреля 2023, 18:11 Михалков предложил трем странам поучаствовать в Евразийской кинопремии Режиссер Никита Михалков предложил участие в Евразийской кинопремии Китаю, Индии и Ирану Pxhere

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Председатель Союза кинематографистов и режиссер Никита Михалков пригласил три страны присоединиться к Евразийской кинопремии. Кинодеятель заявил, что этими государствами должны стать Китай, Индия и Иран, сообщило РИА «Новости».

Михалков предложил сформировать Евразийскую киноакадемию и организовать Евразийскую кинопремию. Такая награда могла бы стать альтернативой «Оскару». По словам режиссера, если академию и премию создадут, для него это станет знаковой вещью.

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«В первую очередь в эту академию должны войти Россия, Китай и Индия. И Иран еще», — отметил председатель Союза кинематографистов.

Михалков призвал не спешить с проектом. Власти перечисленных им стран должны на самом высоком уровне понять, что, кроме торговых и военных отношений, существует сильный импульс кинематографического искусства.

Кинематографист добавил, что Евразийская академия будет выступать за традиционные, религиозные и исторические ценности. Михалков предложил дать новой премии название «Бриллиантовая бабочка», уточнило Nation News.

Ранее режиссер прокомментировал предложение наказывать уехавших из России артистов. Михалков выступил против таких мер в отношении покинувших страну звезд.