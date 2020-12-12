Михалков назвал Гафта незаменимым

Никита Михалков назвал Валентина Гафта актером грандиозного таланта, который не потерял искренность и не охладел душой. Его никто не сможет заменить.

«Я никогда не понимал, <…> как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта», — приводит РИА «Новости» слова Михалкова со ссылкой на пресс-службу режиссера.

Он особо отметил, что Гафт умудрился «сохранить невероятную чистоту и наивность», живя в актерской среде.

«Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим», — добавил Михалков.

Валентин Иосифович Гафт умер от последствий инсульта 12 декабря, пишет Ura.ru. Ему было 85 лет. Актера похоронят во вторник, 15 декабря, на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища Москвы. Прощание пройдет в театре «Современник».

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