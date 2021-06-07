Михаил Шемякин рассказал о своих новых проектах

Художник и скульптор Михаил Шемякин рассказал «Петербургскому дневнику», над какими проектами он работает в последнее время.

«Тружусь над мюзиклом со смешным сюжетом, это история любовного треугольника — Машеньки, Крысенка и Щелкунчика. Я работаю с американскими композиторами и братом Сары (супруга Шемякина — Прим. ред.), он профессиональный сценарист мюзиклов. Живет в Голливуде. Мюзикл создается для Бродвейского театра», — поделился художник.

По его словам, он работает над несколькими проектами для Императорского фарфорового завода имени Ломоносова, а также над автобиографией и книгой о своем методе преподавания. Шемякин напомнил, что уже 16 лет занимается образовательными программами. В частности, в течение шести лет он вел группу студентов в качестве профессора Художественно-промышленной академии имени Штиглица.

«В этом году мои студенты защитили дипломы с высшими оценками. И я надеюсь, что буду продолжать воспитывать мастеров, способных выступать на мировой арене», — добавил собеседник издания.