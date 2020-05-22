Михаил Мильчик рассказал о знакомстве с Бродским

По словам Мильчика, он знал стихи Бродского еще до знакомства с ним. В начале 60-х они встретились в гостях у общих знакомых, однако знакомство получилось поверхностным.

Затем Мильчик и Бродский случайно встретились на Литейном проспекте, где поэт стоял в очереди за пивом. В тот вечер у Мильчика дома собиралась компания, и он пригласил Бродского в гости. Поскольку тогда стихи невозможно было напечатать, поэт был заинтересован в аудитории. Он пришел и около часа читал свои произведения.

«Надо сказать, что у него дома тоже были встречи, правда, в узком кругу, он меня на одну из них как-то пригласил. Так и завязались наши отношения, которые продолжались до осени 1993 года, когда мы последний раз встретились в Венеции», — поделился собеседник издания.