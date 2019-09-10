Михаил Боярский рассказал о завершении съемок продолжения «Гардемаринов»

Фильм «Гардемарины» состоят из трех частей, последняя вышла в 1992 году. Спустя 27 лет было принято решение снять продолжение киноленты. Михаил Боярский, который сыграл в картине роль французского дипломата шевалье де Брильи рассказал, что съемки проходили в Крыму.

«Я нахожусь на берегу моря в Севастополе на съемках фильма „Гардемарины“. Я, к сожалению, не в курсе тех событий, которые происходят на Большой Земле. Я удален от цивилизации», — признался актер.

По его словам, на данный момент начались съемки пятой истории о курсантах навигацкой школы.

«Сейчас мы заканчиваем „четыре“, а уже начали съемки „Гардемаринов-5“», — пояснил Михаил Боярский.

Он отметил, что после завершения съемок «Гардемарины-4» намерен приехать в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в спектакле.