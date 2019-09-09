Михаил Боярский пообещал купить сигареты всем, кто его об этом попросит
Единую минимальную цену на сигареты предложили в РоссииПодробнее
Народный артист России Михаил Боярский отметил необходимость сделать сигареты более доступными для россиян.
«Нужно сделать доступными сигареты для тех, кто их покупает с трудом. Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые деньги лишь бы покурить», — заявил он.
По его словам, введение минимальной цены на сигареты не повлияет на количество курящих людей.
«Это не имеет значения. Начинают курить не из-за цены», — отметил Боярский.
Артист в интервью сайту «Политика Сегодня» отметил, что не оставит людей без табака, если минимальная цена от государства окажется выше, чем у производителя.
«Хорошо, я куплю. Я куплю сигареты! Для большинства», — заявил он.
Михаил Боярский отметил, что купит табачные изделия для людей, которые попросят его об этом.
«Ко мне подойдут, попросят: „Миша, купи мне сигарет“. Я куплю», — заключил он.