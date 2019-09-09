  • Михаил Боярский пообещал купить сигареты всем, кто его об этом попросит

    09 сентября 2019, 18:02

    Анастасия Карпеева

    Депутат Государственной думы Сергей Катасонов предложил ввести единую минимальную цену на табачные изделия в России. Артист Михаил Боярский поддержал идею парламентария. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Михаил Боярский пообещал купить сигареты всем, кто его об этом попросит

    Единую минимальную цену на сигареты предложили в России

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    Народный артист России Михаил Боярский отметил необходимость сделать сигареты более доступными для россиян.

    «Нужно сделать доступными сигареты для тех, кто их покупает с трудом. Что касается вашего покорного слуги, то я заплачу любые деньги лишь бы покурить», — заявил он.

    По его словам, введение минимальной цены на сигареты не повлияет на количество курящих людей.

    «Это не имеет значения. Начинают курить не из-за цены», — отметил Боярский.

    Артист в интервью сайту «Политика Сегодня» отметил, что не оставит людей без табака, если минимальная цена от государства окажется выше, чем у производителя.

    «Хорошо, я куплю. Я куплю сигареты! Для большинства», — заявил он.

    Михаил Боярский отметил, что купит табачные изделия для людей, которые попросят его об этом.

    «Ко мне подойдут, попросят: „Миша, купи мне сигарет“. Я куплю», — заключил он.