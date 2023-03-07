Культура 07 марта 2023, 18:19 МХТ имени Чехова представил шорт-лист Премии Художественного театра

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Премия Московского художественного театра в области искусств состоится 27 марта. Накануне экспертный совет представил шорт-лист участников. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу премии.

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Всего в рамках премии представят восемь номинаций — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Победители получат возможность представить свои проекты на Новой сцене МХТ, написал RT.