Культура 24 марта 2023, 15:49 МХАТ имени Горького объяснил, почему не пустил на спектакль 75 человек МХАТ имени Горького сообщил, что купившие билеты с рук зрители стали жертвами мошенников Викимедиа

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Днем 23 марта на спектакль «Женщины Есенина» в Москве не пустили 75 зрителей. В пресс-службе МХАТ имени Горького объяснили, что купившие билеты с рук у третьих лиц зрители стали жертвами мошенников.

В театре добавили, что билеты отсканировали и выяснили — их приобретали по «Пушкинским картам».

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«Такие билеты являются именными и предназначены только для граждан 14-22 лет: передавать, дарить и продавать такие билеты другим лицам запрещено», — рассказали в пресс-службе МХАТ имени Горького.

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Сотрудники театра сверяли указанные в билетах данные с личностями держателей «Пушкинских карт». Если они не совпадали, зрителей на спектакль не допускали. В МХАТ предположили, что все эти люди стали жертвами злоумышленников, о чем сообщили в полицию.

На спектакли 25 и 27 марта продали еще почти 600 билетов с использованием «Пушкинских карт». В театре предположили, что часть из них также купили у мошенников. Зрителей призвали быть внимательнее.

С начала действия программы «Пушкинские карты» оформили около 386 тысяч жителей Московской области. За минувшую зиму с их использованием купили 175 тысяч билетов на различные мероприятия.