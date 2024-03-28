Культура 28 марта 2024, 14:41 Международный музыкальный фестиваль проведут в Самаре с 15 по 19 апреля

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В Самаре с 15 по 19 апреля пройдет фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru.

В программе фестиваля заявлено участие свыше 300 академических исполнителей. Кроме того, запланировано проведение мастер-классов от ведущих российских музыкантов. Среди заявленных звезд — Вера Носина, Людмила Варавина, Сергей Попов, Дмитрий Коваленко, Сергей Игнатовй и Мария Людько, добавил RT.

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