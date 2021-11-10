Международный конкурс скрипачей Violino пройдет в Петербурге

Международный конкурс скрипачей Violino пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Мероприятие начнется 15 ноября в онлайн-формате и продлится до 15 декабря. Главным призом станет запись на одного из главных рекордс-лейблов Европы Aulicus Classics.

Также в рамках конкурса проведут мастер-классы по скрипке. В оффлайн пройдут только награждение и финальный концерт.