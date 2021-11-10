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    10 ноября 2021, 17:22

    Международный конкурс скрипачей Violino пройдет в Петербурге

    Международный конкурс скрипачей Violino пройдет в Петербурге с 15 ноября по 15 декабря в онлайн-формате

    Дарья Морозова

    Международный конкурс скрипачей Violino пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Мероприятие начнется 15 ноября в онлайн-формате и продлится до 15 декабря. Главным призом станет запись на одного из главных рекордс-лейблов Европы Aulicus Classics.

    Также в рамках конкурса проведут мастер-классы по скрипке. В оффлайн пройдут только награждение и финальный концерт.