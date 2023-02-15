Культура 15 февраля 2023, 16:57 Международный конкурс молодых пианистов проведут в Нижегородской области

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В городе Дзержинске Нижегородской области пройдет V Международный конкурс молодых пианистов имени Лидии Александровны Хвиливицкой. Мероприятие запланировано на 4–7 апреля, написал сайт pravda-nn.ru.

Обучающиеся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты музыкальных колледжей смогут отправить заявки для участия до 10 марта, сообщил RT.

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По итогам конкурса лучший исполнитель получит гран-при.

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