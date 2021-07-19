Международный кинофестиваль в ХМАО не состоится из-за пандемии

Международный кинофестиваль «Дух огня», который должен был пройти в Ханты-Мансийском автономном округе, отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщило Ura.ru.

Фестиваль должен был пройти в августе этого года. Организаторы планируют перенести мероприятие на февраль 2022 года и объединить между собой 19-й и 20-й фестивали.

«На заседании организационного комитета кинофестиваль „Дух огня“ было принято решение о переносе 19-го фестиваля на февраль 2022 года. О том, в каком формате будет проходить фестиваль, говорить пока рано. Предложения будут вынесены дирекцией фестиваля до ноября», — рассказал замдиректора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен.