Культура 06 сентября 2023, 19:03 Международный фестиваль мусульманского кино открылся в Казани

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В Казань на международный фестиваль мусульманского кино прибыли актеры и режиссеры из 21-ой страны. Об этом сообщил ОТР.

В этот году мероприятие посвятили столетию татарского кинематографа. Всего в конкурсной программе будут представлены 52 кинокартины.

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Как рассказала директор ГБУК РТ «ТатарКино» Миляуша Айтуганова, участники из Марокко, Туниса, Египта, Ирана и других стран впервые показывают свои фильмы на казанском фестивале.

«Мы открываем окно в мир этого кинематографа, еще не изведанного нами», — добавила она.