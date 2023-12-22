Культура 22 декабря 2023, 11:30 Международный фестиваль документального кино о героях СВО пройдет в Москве Unsplash

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Фестиваль «RT.Док: Время героев», посвященный участникам специальной военной операции, пройдет в Цифровом деловом пространстве в Москве с 23 по 25 февраля. В программу вошли около 20 документальных лент о военных, медиках, волонтерах, военкорах и деятелях культуры.

Фестиваль открылся в годовщину начала СВО. Кинопоказы прошли во многих городах России, в том числе подразделениях Вооруженных сил России и военном госпитале. За первый год событие охватило более 11 тысяч зрителей.

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«Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но убедились в том, что интерес к нему высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев», — отметила генеральный продюсер «RT.Док: Время героев» Екатерина Яковлева.

Второй фестиваль начнется 23 февраля. В программу войдут около 20 документальных лент о героях специальной военной операции. Это непридуманные истории военных, медиков, волонтеров и военкорах.

В рамках события пройдут встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.

В декабре 2023 года кинорежиссер, сценарист и актер Никита Михалков стал почетным гражданином Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев присвоил ему звание и отметил, что он человек с большой буквы, вносящий значимую лепту в развитие культуры и работу с подрастающим поколением.

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