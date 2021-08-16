Международную книжную ярмарку в Москве перенесли из-за ковида

Международную книжную ярмарку в Москве, которая традиционно проходила в начале сентября, перенесли на более поздний срок. Организаторы сообщили, что связано это с пандемией коронавируса, написало РИА «Новости».

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК «Экспоцентр», — процитировала «Газета.ru» сообщение организаторов.

В прошлом году Московская международная книжная ярмарка проходила в течении пяти дней. В ней смогли поучаствовать более 300 издательств из разных регионов страны. Иностранные гости присоединились к мероприятию в онлайн-формате.