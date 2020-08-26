Международную Букеровскую премию получила Марике Лукас Риневелд

Международную Букеровскую премию 2020 года присудили нидерландской писательнице Марике Лукас Риневелд за ее дебютный роман «Вечерний дискомфорт». Риневелд 29 лет, она стала самым молодым лауреатом в истории.

Помимо «Вечернего дискомфорта» (The Discomfort of Evening) за награду боролись еще более 120 произведений. В шорт-лист Международного Букера Риневелд попала вместе с еще пятью литераторами из Германии, Ирана, Мексики, Аргентины и Японии.

Согласно уставу премии, награду в 50 тысяч фунтов (около пяти миллионов рублей) писательница разделит с переводчицей романа на английский язык Мишель Гатчинсон.

Дебютный роман обнажает мельчайшие детали, сказано на сайте литературной премии.Он написан неповторимым языком, который переводчик передал «во всей его дикой, неистовой красоте».

В «Вечернем дискомфорте» представлена история набожной фермерской семьи, разделенной горем. Старший брат главной героини умирает, провалившись под лед, другой начинает издеваться над животными. Скот на ферме поражает ящур. Девушка-подросток пытается объединить членов семьи.

Международная Букеровская премия существует с 2004 года. Ее присуждают за романы на иностранном языке, переведенные на английский и изданные в Британии или Ирландии.