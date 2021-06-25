Международная выставка «Ангелы мира» открылась в Бийске

Экспозиция международного уровня «Ангелы мира» открылась в галерее «АлтайТалантБийск». Выставка предлагает поверить в лучшее, написал Infox.ru.

Автор проекта — художница Юля Иванова из Красноярска. Девушку поддержал куратор данного проекта Олег Ровда и Наталья Яценко.

Иванова тяжело заболела, врачи не давали положительных прогнозов. Тогда сибирячка решила, что каждый день будет рисовать ангела-хранителя в знак благодарности ему. Ее творческая деятельность в итоге вылилась в масштабный арт-проект. На выставке представлены полотна художников из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Маймы, Бийска, а также работы иностранных мастеров.

Выставки в рамках этого проекта проводятся в разных городах одновременно.