Международная книжная ярмарка началась в Москве

Ярмарка продлится до 6 сентября. На ней представлены новинки более 300 издательств. На сайте ярмарки можно приобрести билет. Также там транслируются все проходящие мероприятия.

Ранее Минпромторг России выступил с идеей запретить фотографировать печатные издания и книги в магазинах. Это предложение представлено в проекте постановления правительства РФ.