Международная книжная ярмарка началась в Москве
Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) стартовала в «Манеже» 2 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.
Ярмарка продлится до 6 сентября. На ней представлены новинки более 300 издательств. На сайте ярмарки можно приобрести билет. Также там транслируются все проходящие мероприятия.
Ранее Минпромторг России выступил с идеей запретить фотографировать печатные издания и книги в магазинах. Это предложение представлено в проекте постановления правительства РФ.