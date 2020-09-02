facebook_pixel
    02 сентября 2020, 12:40

    Международная книжная ярмарка началась в Москве

    Дарья Морозова

    Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) стартовала в «Манеже» 2 сентября. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ярмарка продлится до 6 сентября. На ней представлены новинки более 300 издательств. На сайте ярмарки можно приобрести билет. Также там транслируются все проходящие мероприятия.

    Ранее Минпромторг России выступил с идеей запретить фотографировать печатные издания и книги в магазинах. Это предложение представлено в проекте постановления правительства РФ.

    Новости SMI.FM