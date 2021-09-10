Metallica выпустила переиздание культового альбома Black Album с 53 каверами

В честь 30-летия своего легендарного альбома Black Album Metallica выпустила его переиздание. Группа записала альбом Metallica Blacklist — в него вошли 53 кавера на оригинальные песни пластинки.

В создании Metallica Blacklist приняли участие 53 знаменитых артиста. Каждый исполнил кавер на одну из 12 оригинальных песен. В числе приглашенных звезд оказались Майли Сайрус, Элтон Джон, Фиби Бриджерс, St. Vincent, группы Weezer и Royal Blood, участники Slipknot, Depeche Mode и другие известные музыканты. Альбом можно найти на всех основных музыкальных стримингах.

Треклист альбома повторяет оригинальное расположение песен: он начинается с шести каверов на Enter Sandman, которые идут друг за другом. Кроме того, Metallica выпустила еще один релиз — оригинальный альбом группы, который прошел ремастеринг. Его провел Боб Людвиг под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана. В релиз также попали черновые миксы и раритетные треки с концертов.

Black Album вышел в 1991 и стал пятым студийным альбом группы. Он поднялся на первую строчку Billboard и подарил Metallica «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Только в США тираж пластинки составил 17 миллионов копий.