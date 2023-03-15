Культура 15 марта 2023, 16:35 Metallica приобрела завод по производству виниловых пластинок Барабанщик Metallica Ларс Ульрих: мы рады вывести партнерство с Furnace на новый уровень

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Группа Metallica стала обладателем контрольного пакета акций завода по производству виниловых пластинок в американском штате Вирджиния. Об этом сообщило издание NME.

Завод Furnace Record Pressing основали в 1996 году. Он является одним из крупнейших по прессованию пластинок в США. Компания выпустила множество переизданий для коллектива, среди них — альбомы Ride The Lightning и Master Of Puppets.

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«Мы очень рады вывести наше партнерство с Furnace на новый уровень. Их инди-дух, страсть, которую они испытывают к своему ремеслу. В культурном плане мы родственные души», — отметил барабанщик металл-группы Ларс Ульрих.

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По словам музыкантов, приобретение завода позволит ценителям винила получить «постоянный доступ к высококачественным записям в будущем».

Ранее Metallica анонсировала выход первого за шесть лет альбома. Релиз намечен на 14 апреля 2023 года. В альбом войдут 12 композиций.