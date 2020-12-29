Metacritiс опубликовал антирейтинг проектов кинематографа 2020 года

На первой строчке оказалась комедия под названием «Королева реальности!». Она получила лишь 4 рецензии из 100, сообщила «Газета.ru». Второе место заняла мелодрама «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы». Помимо прочего, в перечень самых неудачных фильмов попали ленты «Выбивая долги» с Шайей ЛаБафом и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Главную роль там сыграл Роберт Дауни-младший.

В список самых низкорейтинговых телешоу включили мюзикл «Dr. Seuss’ The Grinch Musical Live!». Также не смогли завоевать любовь зрителей проекты «В меньшинстве» и «Данк или сквозняк?».