Мерзлотник под Салехардом превратят в туристический объект

Перед этим его восстановят. Работы по реставрации стартуют после того, как придут результаты исследования состояния мерзлотника.

В историческом месте Салехарда укрепят поверхностный грунт. Сейчас его исследуют специалисты Международного института криологии и криософии при Тюменском государственном университете. В ходе работ профессионалы также сделали скважины, установили термодатчики. После окончания исследований поверхностных слоев, ученые планируют приступить к изучению непосредственно на дне мерзлотника.

В целом реставрация позволит сохранить мерзлотник и включить его в список городских экскурсионных объектов.