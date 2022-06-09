Мерную икону Петра I воссоздали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге реставраторам удалось воссоздать точную копию крестильной иконы Петра I. Теперь горожане и гости города смогут увидеть ее в Петропавловском соборе, написал ОТР.

По словам главного научного сотрудника музея истории Санкт-Петербурга Марины Логуновой, подлинная икона была утрачена, предположительно, в годы блокады города.

«Эта икона, почему она называется мерная? Соответствует долготе роста и широте объема тела младенца, и, соответственно, по этой иконе мы знаем, что маленький царевич родился 49,5 сантиметра в высоту, и плечики его были 13,5 сантиметра», — сообщила она.

Икона была воссоздана в соответствии с техникой иконописцев 18 века — Симона Ушакова и Федора Козлова.