Мэрлина Мэнсона убрали из сериала «Противостояние»

«Мы с Мэрлином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни „The End“ группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим», — объяснил режиссер проекта Джош Бун.

По его словам, у шоу был скромный бюджет, поэтому создателям пришлось отказаться от некоторых идей и планов. При этом Бун выразил надежду, что в будущем ему удастся поработать с Мэнсоном.