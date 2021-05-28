Мэрия Парижа заявила о планах выселить Русскую консерваторию Рахманинова

Представители мэрии Парижа заявили о планах продать здание, в котором находится русская консерватория имени Сергея Рахманинова, написала газета «Известия» со ссылкой на представителей музыкальной учебной организации.

Сейчас консерватория арендует помещение, которое находится в собственности властей города. Решение по вопросу продажи объекта еще не принято. Ситуация серьезно обеспокоила деятелей культуры организовать Комитет поддержки Русской консерватории. По словам сотрудников заведения, администрация французской столицы без особого энтузиазма идет на диалог, сообщила «Газета.ru».

«Вот уже несколько месяцев мы ведем переговоры с парижской мэрией, но до сих пор не добились ответа», — пояснил член Русского музыкального общества во Франции и административного совета консерватории Дамьен Асбрук.

Он подчеркнул, что консерватория хочет и дальше снимать здание. В случае его выставления на торги даже рассматривается вариант покупки.