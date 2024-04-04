Культура 04 апреля 2024, 17:37 Мэр Кухарук анонсировал проведение фестиваля «Архитектурное наследие» в Тюмени

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VII Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» пройдет в Тюмени с 13 по 15 июня. Об этом сообщил сайт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на публикацию главы населенного пункта Руслана Кухарука.

По его словам, городские строения с резными узорами представляют огромную художественную ценность.

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«Ученые, архитекторы, искусствоведы, туристы заявляют, что такой резьбы нет не только ни в одном городе России, но и в мире», — отметил мэр.

Основной целью мероприятия является популяризация исторического наследия Тюмени, добавил RT.