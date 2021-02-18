Меньшов вспомнил лучшую роль Мягкова

Андрей Мягков был сильным актером, его талант проявился уже на первых курсах Школы-студии МХАТ. Об этом заявил режиссер и актер Владимир Меньшов, который учился на одном курсе с народным артистом РСФСР.

На втором курсе студенты делали отрывки, вспомнил Меньшов. Мягкова очень полюбили педагоги, поэтому давали ему серьезные, сильные отрывки, в которых он «великолепно играл». Тогда уже стало понятно, что появился новый незаурядный артист, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Он был каким-то взрослым по сравнению с нами, с зелеными юнцами, которые пришли учиться, а он уже научен оказался», — рассказал Меньшов.

Мягков много снимался в фильмах, в том числе до «Иронии судьбы, или С легким паром!». Однако лучше всего он сыграл в «Служебном романе», считает Мягков.

«Ему больше подходили роли возрастные, роли характерные. Это следующая картина „Служебный роман“, где он великолепен», — пояснил Меньшов.

По его мнению, Мягков был сильным актером, востребованным в своем деле.

«Даже когда всматриваешься, думаешь, а как бы без него обходились бы, если бы не было Мягкова, кто бы играл эти роли?» — задумался Меньшов.

Андрей Мягков умер 18 февраля, ему было 82 года. Церемония прощания с актером пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова, артиста похоронят на Троекуровском кладбище.