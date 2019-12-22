«Меня могут называть кем угодно». Бьюти-блогер Андрей Петров рассказал о своем первом клипе про геев

Бьюти-блогер, визажист и стилист из Москвы Андрей Петров выпустил дебютный клип, в котором поет о нетрадиционной ориентации среди мужчин. С «360» он поделился эмоциями от ответной реакции подписчиков.

Провокационный клип для блогера под псевдонимом Petrov — и творчество, и пиар.

«Все на самом деле просто и понятно. Текст песни, мне кажется, всем ясен. Как и любой артист, я подошел серьезно к клипу, к треку. И если бы это было просто чисто творчество… На творчестве далеко не уедешь, здесь, конечно же, в том числе и бизнес-подход был», — рассказал Петров.

Замысел клипа блогер считает очень простым: «Меня могут называть кем угодно, но мне на это плевать. Вот и все».

А еще он отстаивает права ЛГБТ-сообщества. «Я являюсь открытым геем, поэтому на моем канале красной нитью прослеживается идея отстаивания прав ЛГБТ-сообщества», — добавил Петров.

Блогер оказался «безумно доволен» результатом и эффектом, который клип произвел на подписчиков.

«Реакция очень положительная на клип, я даже немного удивлен этому. Он набрал намного больше лайков, чем дизлайков. И комментарии в основном положительные», — отметил бьюти-блогер.

Хейтеры и гомофобы преследуют Петрова уже пять лет, за это время на него нападали раз 40. Поэтому, даже если бы клип раскритиковали, он не побоялся бы реакции на музыкальную композицию. Блогер рассказал «360» про одно из нападений.

«Я однажды гулял в Парке Горького, это было ночью, уже под утро. Людей вообще никаких нет на улице. И так уж получилось, что в пятом часу утра в этом парке сидели человек 8-10 восточной национальности. Они как только увидели меня за 100 метров, узнали. Я при этом развернулся с другом в другую сторону и пошел, увидев их. Но они меня узнали издалека и все эти 10 человек за нами побежали. Но, к счастью, ничего не случилось плохого, мы успели добежать до охраны, вызвать такси и уехать», — вспомнил он один из случаев.

За первые сутки клип Петрова посмотрели на YouTube более 300 тысяч раз. В ролике блогер поет о свидании с молодым человеком. Он сделал маникюр, яркий вечерний макияж и вместе с коллегой снялся в нескольких откровенных сценах.

На YouTube-аккаунт столичного блогера подписаны около миллиона человек. Petrov рассказывает про макияж и рассуждает на острые социальные темы.