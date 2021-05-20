Американский актер Вин Дизель поделился с «Известиями» ожиданиями от новой части «Форсажа», мировая премьера которой состоялась накануне.

«Меня интересует только ощущение от кинопросмотра», — цитирует артиста портал News.ru.

Он заметил, что гораздо выгоднее поступить так, как делают все: выпустить картину одновременно с кинотеатрами на стриминговых платформах и получить от продаж очень большие деньги.

«Нам нужно в кино! Нам нужен тот опыт, благодаря которому мы любим кино! И именно это воодушевляет меня, когда я думаю о „Форсаже 9“», — добавил Дизель.