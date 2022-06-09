Мемориальный комплекс, посвященный жертвам фашизма, откроют в Петербурге

Мемориальный комплекс, посвященный погибшим от фашизма жителям Советского Союза, откроют в Ленинградской области. На данный момент специалисты подготавливают территорию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Памятник планируют открыть следующим летом. Сейчас подходящий участок обследуют на предмет взрывоопасных предметов. Кроме того, проводят историко-культурную экспертизу, инженерно-геологические и гидрологические изыскания.

«Ход работ обсудили на рабочей группе с участием Сергея Нарышкина, Владимира Мединского и Александра Дрозденко», — сообщили в ведомстве.