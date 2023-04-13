Культура 13 апреля 2023, 14:40 Мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба откроют в Петербурге

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В Петербурге ко Дню города 27 мая планируют открыть мемориальную доску, посвященную Ленинградскому рок-клубу. Она появится на доме № 13 на улице Рубинштейна. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Как рассказал глава регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, сейчас проект уже близится к финалу. Осталось лишь дождаться соответствующего постановления властей.

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«Эта доска будет напоминать о знаменитом Ленинградском рок-клубе, который дал Советскому Союзу, России и всему постсоветскому пространству целую плеяду имен и коллективов, на творчестве которых выросло не одно поколение любителей музыки», — отметил Сергей Боярский.

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