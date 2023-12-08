Культура 08 декабря 2023, 10:28 Мемориальную доску в честь Грибоедова разместили на фасаде особняка «АиФ» в Москве

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«Аргументы и факты» сообщили о торжественном открытии информационной мемориальной доски. Ее разместили на фасаде исторического строения в Москве, где располагается штаб-квартира издательского дома.

Именно в этом здании на Мясницкой улице писатель и поэт Александр Грибоедов работал над произведением «Горе от ума». Автор барельефа — советский и российский скульптор, педагог, профессор, народный художник России Салават Щербаков. Он изобразил героев пьесы, мимика которых узнаваема и красноречива.

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В пресс-конференции, посвященной открытию мемориала, приняли участие представители правительства Москвы, Российской государственной библиотеки, литераторы, историки и сотрудники издательского дома «Аргументы и факты».