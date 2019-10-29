Мемориальную доску Ленинградского рок-клуба выберут к середине ноября

Мемориальную доску выбирают в ходе конкурса в два этапа. На первом уже отсеяли работы, выполненные с нарушением условий творческого отбора. На втором конкурсное жюри изучит представленные варианты. В конкурсе принимают участие 14 эскизов.

Владимир Рекшан отметил, что установить мемориальную доску непросто. По закону Санкт-Петербурга увековечить память можно лишь о событии давностью более 30 лет. Также главный художник города должен согласовать проект.

По словам лидера рок-группы, найти лучший вариант на конкурсе непросто.

«У Ленинградского рок-клуба существовала эмблема. Она была широко известна. Но только в двух эскизах эмблема присутствует. А это говорит, что конкурсанты в тему не погрузились. Сейчас идет второй этап, планируем завершить к середине ноября», — отметил Владимир Рекшан.

В Ленинградском рок-клубе музыканты легально исполняли рок в начале 1980-х годов. Здесь обрели свою известность группы: «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «АукцЫон», «Поп-механика», «Санкт-Петербург» и другие.

«Рок-музыка — это культурно-социальное явление, часть городского фольклора. Всегда есть некое деление между народным и государственным искусством. Когда говорят, что рок-музыке не давали дышать, это верно лишь отчасти. Было напряжение, мол, чего вы там такое сочиняете и поете, зачем, мы вам все сами предоставим. Это никуда не делось и сейчас. Рок — это не профессиональный вид искусства, он носит народный характер», — добавил основатель клуба.