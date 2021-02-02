Мемориальную доску диктору Юрию Левитану открыли в Москве

В Москве открыли мемориальную доску Юрию Левитану. Гранитный медальон с бронзовым бюстом знаменитого диктора повесили на Пятницкой улице у входа в офис медиагруппы «Россия сегодня» в знаменитом Доме Радио.

«Сегодня очень большой день для всех, кто в эфире, с одной стороны, и для всех, кто слушает и видит эфир, с другой стороны. Мы открываем памятник в таком минимальном исполнении, доску в честь великого человека Юрия Борисовича Левитана, который войдет в историю как голос Победы», — процитировало РИА «Новости» гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, открывая доску.

На мемориальной доске написано, что «Голос Победы Юрий Левитан с 1949 по 1983 работал в этом здании».

В начале церемонии открытия звучали позывные Левитана, ставшие символом СССР: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!». Также прозвучали фрагменты военных сводок Совинформбюро голосом Левитана.

В середине декабря умер легендарный «голос Кремля» Евгений Хорошевцев. Он комментировал парады и прочие торжественные мероприятия с участием президента.