Мемориал «Линия жизни» появился на Васильевском острове

Временный мемориал «Линия жизни» появился рядом с Домом Бремме на Васильевском острове. Создателями экспозиции стали члены соседского сообщества «От Стрелки до Гавани». Об этом сообщил Piter.TV.

На стенде жители района разместили фотографии своих родственников, а также информацию о них. Все люди, представленные на фото, являлись жителями острова во время Великой Отечественной войны. Всего на мемориале представлено более 60 изображений. Создание экспозиции было приурочено ко Дню прорыва блокады Ленинграда.