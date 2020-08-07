Мемориал Децлу планируют установить в Москве

Проект находится на этапе разработки, поэтому пока не известно, как будет выглядеть достопримечательность и где ее установят. Предположительно, памятник Кириллу Толмацкому установят в одном из скверов на территории Новой Москвы.

Мемориал хочет установить группа активистов. Сейчас они работают над дизайном будущего памятного объекта. К этому процессу присоединились также эксперты и архитекторы.

Изначально они хотели, чтобы на Арбате появилась стена, посвященная популярному рэп-исполнителю. Ее планировали сделать наподобие стены Виктора Цоя на той же столичной улице.

Децл родился в 1983 году. Уже в 17 лет по нему фанатела молодежь. Тогда почти каждый подросток слушал хиты «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и «Кто ты?». Артист умер в 2019 году, в возрасте 35 лет, напомнил сайт «Утро.ру».