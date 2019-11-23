Меладзе, Брежнева, Лорак и Басков получили по две премии «Золотой граммофон»

В Государственном Кремлевском дворце состоялась 24-я церемония награждения Национальной музыкальной премией «Золотой граммофон». Победители выходили на сцену с трансформирующимися декорациями.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора вечера «Русскую Медиагруппу».

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«Каждая песня, прозвучавшая сегодня со сцены — это лидер хит-парада, отражающего народную любовь. Для нас „Золотой граммофон“ — это своеобразная точка отсчета, начало нового эфирного года, традиционным завершением которого станет следующая, 25-я юбилейная церемония», — заявила программный директор «Русского Радио» Олеся Волкова.

Сюрпризом года стал тот факт, что некоторые исполнители унесли со сцены сразу две статуэтки. Валерий Меладзе был награжден за песню «Чего ты хочешь от меня?» и дуэт с Мотом (Матвеем Мельниковым) «Сколько лет».

Веру Брежневу отметили за «Любите друг друга» и исполненную с Еленой Север песню «Зла не держи». Ани Лорак получила две статуэтки за песни «Сон» и «Сумасшедшая». Николай Басков удостоился двух наград за композиции «Караоке» и «Сердце на сердце».

Победителями были названы группа «Би-2», Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito и многие другие.

Награду «За вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса» получила Лайма Вайкуле.