Герцогиня Сассекская рассматривает возможность вернуться к съемкам, которые могут принести ей колоссальный заработок в 38 миллионов фунтов. Сейчас, когда Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, ей будет довольно легко осуществить свои планы.

Как стало известно изданию Mirror, по оценкам экспертов первое же появление на экране может принести Меган Маркл более 50 миллионов долларов. Может быть, чета купила особняк в Санта-Барбаре именно потому, что он находится недалеко от Голливуда.

Возобновление карьеры поможет экс-звезде сериала «Форс-мажоры» выплатить ипотеку за купленный дом в размере 7,25 миллиона фунтов.

Голливудский режиссер Пол Фиг, известный по фильмам «Шпион» и «Охотники за привидениями», заявил изданию, что кинобоссы передерутся за возможность работать с Меган Маркл. На вопрос, как он сам относится к ее возможному возвращению, Пол Фиг ответил: «Вперед, Меган! Я бы хотел увидеть тебя в кино. Я считаю, что она классная. Я ее фанат».

Директор шоу InterTalent и председатель правления компаний Roar Global и Cole kitchenn Джонатан Шалит заявил Mirror, что популярность Меган Маркл как в США, так и во всем мире, феноменальна.

«Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Речь идет о гонораре в 38 миллионов фунтов. Люди будут очарованы ею даже не увидев фильм Если она вернется в „Форс-мажоры“, сериал станет самым популярным в мире. Актеры получают зарплату в зависимости от кассовых сборов, она не зависит от качества игры», — заявил эксперт.

Тем не менее, он подчеркнул, что Меган Маркл следует тщательно подобрать актерский ансамбль для фильма, с которым она хочет триумфально вернуться на экраны. Например, Уилл Смит или Том Хэнкс в качестве партнеров добавят ей веса.

Новый особняк, купленный принцем Гарри и Меган Маркл в Калифорнии, раньше принадлежал российскому бизнесмену Сергею Гришину. Зарубежные СМИ утверждают, что он сильно снизил стоимость дома ради того, чтобы его имя звучало рядом с королевской четой.