Меган Маркл может вернуться в кино за гонорар в £ 38 млн — Mirror
Как стало известно изданию Mirror, по оценкам экспертов первое же появление на экране может принести Меган Маркл более 50 миллионов долларов. Может быть, чета купила особняк в Санта-Барбаре именно потому, что он находится недалеко от Голливуда.
Возобновление карьеры поможет экс-звезде сериала «Форс-мажоры» выплатить ипотеку за купленный дом в размере 7,25 миллиона фунтов.
Голливудский режиссер Пол Фиг, известный по фильмам «Шпион» и «Охотники за привидениями», заявил изданию, что кинобоссы передерутся за возможность работать с Меган Маркл. На вопрос, как он сам относится к ее возможному возвращению, Пол Фиг ответил: «Вперед, Меган! Я бы хотел увидеть тебя в кино. Я считаю, что она классная. Я ее фанат».
Директор шоу InterTalent и председатель правления компаний Roar Global и Cole kitchenn Джонатан Шалит заявил Mirror, что популярность Меган Маркл как в США, так и во всем мире, феноменальна.
«Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Речь идет о гонораре в 38 миллионов фунтов. Люди будут очарованы ею даже не увидев фильм Если она вернется в „Форс-мажоры“, сериал станет самым популярным в мире. Актеры получают зарплату в зависимости от кассовых сборов, она не зависит от качества игры», — заявил эксперт.
Тем не менее, он подчеркнул, что Меган Маркл следует тщательно подобрать актерский ансамбль для фильма, с которым она хочет триумфально вернуться на экраны. Например, Уилл Смит или Том Хэнкс в качестве партнеров добавят ей веса.
Новый особняк, купленный принцем Гарри и Меган Маркл в Калифорнии, раньше принадлежал российскому бизнесмену Сергею Гришину. Зарубежные СМИ утверждают, что он сильно снизил стоимость дома ради того, чтобы его имя звучало рядом с королевской четой.