Культура 24 марта 2023, 11:09 Медведев предрек возвращение уехавших из России артистов Зампред СБ Медведев: уехавшие из России артисты больше потеряли, чем приобрели, и вернутся

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Уехавшие из России артисты потеряли больше, чем приобрели, — у большинства нет за рубежом аудитории и они, скорее всего, вернутся. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

«Те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то? Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей — у них там нет аудитории», — процитировал политика ТАСС.

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Медведев предположил, что отечественные артисты за границей в основном никому не нужны и развлекают только тех, кто уехал отдыхать — например, в Израиль, ОАЭ. А любой исполнитель стремится расширять охват аудитории, а не «выступать на площадку для 15 человек».

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Зампред Совбеза уверен, что даже в эпоху интернета и соцсетей артистам необходимо живое общение с публикой. Без раскрутки и «человеческого контакта», «сама по себе», ни одна песня долго держаться в хит-парадах не будет.