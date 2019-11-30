Медведев поручил правительству создать российский аналог «Википедии»

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это было сделано для того, чтобы обеспечить граждан постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Информацию будут предоставлять научно-верифицированные источники. Проект нацелен на учащихся и преподавателей.

«Википедию» не будут блокировать в России Подробнее

Полномочия учредителя организации правительство будет делить с Роспечатью. По словам ответственного редактора научного издательства Большой Российской энциклопедии (БРЭ) Сергея Кравца, этот портал планируется создать чуть менее, чем за три года. В проект будет вложено два миллиарда рублей.

Авторы в названии, которое еще не определено, хотели бы сохранить преемственность с БРЭ. К тому же проект будет создан на основе оцифровки 35-томной универсальной научной «Большой российской энциклопедии».

Планы на создание общенационального портала правительство объявило еще три года назад. Для этого была создана межведомственная рабочая группа с участием Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), Российской академии наук и ряда других ведомств.

Проект должен будет стать альтернативой «Википедии», которая не раз обвинялась в больших неточностях по некоторым темам, а также в отсутствии академичности.