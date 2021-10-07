«Медного всадника» в Санкт-Петербурге ждет реконструкция

Памятник «Медный всадник» подвергнут реконструкции. Сооружение оденут в строительные леса с середины октября 2021 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Государственный музей городской скульптуры.

«Сейчас начались работы по монтажу строительного городка. Планируется подвести электричество, организовать проезд для техники. Леса по периметру памятника начнут возводить ориентировочно с 15 октября», — рассказали в учреждении. Реставрацию планируют проводить до 7 мая 2022 года. Это ответственное задание поручено специалистам мастерской «Наследие». Власти города планируют выделить на работы 40 миллионов рублей.