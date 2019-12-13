Мединского расстроили сборы голливудских фильмов в России

Он считает, следует «переломить привычку» россиян ходить на кино голливудского производства.

Мединский признался, что следит за критикой работы Минкультуры в Telegram Подробнее

«Я в последнее время с грустью смотрю на кассовые сборы отдельных голливудских фильмов. Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — сказал министр культуры.

Он также поделился мнением о том, что в России сейчас снимают сериалы выше «среднемирового уровня».

«Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни. О наших людях, о наших семьях, о нашей работе, о наших социальных, экологических, производственных проблемах, а не о проблемах штата Мичиган», — указал Мединский, добавив, что российский зритель с пренебрежением относится к отечественному кинопрому.