Мединский: россиянин культурный, только если держит в закладках сайт «Культура.рф»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что гражданин РФ не может считать себя культурным, если не посещает сайт «Культура.рф» — онлайн-проект ведомства.

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«У кого до сих пор в закладках нет сайта „Культура.рф“ — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — приводит «Фонтанка.ру» слова Мединского в ходе первого заседания Международного культурного форума — дискуссии «Голос искусства в медиапространстве.

Министр отметил, что упомянутый им сайт — это самая главная в стране и самая популярная из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете. По его словам, там есть спектакли, лекции, документальные и художественные фильмы, а также научно-популярные передачи.

На платформе можно посмотреть трансляции всевозможных культурных событий и изучать культуру на разных языках.

По словам Мединского, для такого узкоспециализированного ресурса у проекта «Культура.рф» большая аудитория — до 40 миллионов посетителей в год. Это около 150 тысяч посетителей ежедневно. Форум «Голос искусства в медиапространстве» открылся 14 ноября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Помимо Мединского, на мероприятие приехали вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Петербурга Александр Беглов.