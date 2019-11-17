Мединский рассказал о своем отношении к фильму «Текст» с Асмус

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ему пришлась по душе экранизация книги Дмитрия Глуховского «Текст». Он заявил, что «это кино, которое нам нужно».

Предельно откровенную сцену с Асмус из фильма «Текст» слили в Сеть Подробнее

Как сообщил RT, министр высоко оценил эту работу режиссера Клима Шипенко. Мединский отметил, что фильм снят профессионально и с чувством.

«Судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи», — рассказал собеседник.

Он добавил, что такое внимание к ленте означает, что это нужное российскому обществу кино.

На полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума он также поделился своим отношением к откровенным сценам в кино.

Он не увидел в них ничего предосудительно, если «обнаженка» оправдана замыслом создателя, красиво и профессионально сделана.

Мединский добавил, что среди задач Минкультуры нет указаний режиссерам, как снимать кино. Ведомство должно следить за министерство должно следить за развитием отечественного кинематографа, зрителям нравились отечественные фильмы, а кинематографисты соблюдали установленные законом ограничения.

В фильме «Текст» есть предельно откровенная сцена с участием исполнительницы главной женской роли, актрисы Кристины Асмус. Ранее эту сцену слили в Сеть, после чего Асмус и ее супруга, шоумена Гарика Харламова начали травить в соцсетях. Пользователи сравнили Харламова с героем порнофильмов, где жена занимается сексом с другим мужчиной на глазах своего мужа. Премьера экранизации одноименного романа Глуховского состоялась 24 октября 2019 года. Помимо Асмус, в фильме снялись Александр Петров и Иван Янковский. За три недели проката лента заработала почти пять миллионов долларов.