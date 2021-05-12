Мединский рассказал, где установят памятники Невскому к его 800-летию

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, где установят памятники Александру Невскому к 800-летию со дня его рождения. Дату будут отмечать 13 мая, написал сайт kp.ru.

«Их будет несколько. Самый интересный — на Чудском озере», — отметил Мединский.

Он напомнил, что в Казахстане, в Алмате, строится собор Александра Невского. В настоящий момент там большая православная община. По словам помощника президента, усилиями Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра получено разрешение властей на установку перед храмом монумента князю.

Мединский подчеркнул, что в столице памятник Невскому как основателю Московской династии, тоже должен быть.