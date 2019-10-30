Мединский процитировал Тириона Ланнистера

Мединский объяснил свое отношение к комиксам, которое высказал в сентябре на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Тогда министр культуры заявил, что «комикс — это для тех, кто плохо умеет читать».

В тексте Мединский подчеркнул, что речь на ярмарке шла о возможности изучать историю по таким книгам, хотя до этого министр заявлял, что «вообще плохо относится к комиксам».

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Значимую часть материала министр посвятил истории комиксов в целом. Ближе к концу статьи он вернулся к своему мнению, заявив, что только книги могут «развивать воображение, интуицию и творческие способности», поскольку требуют большего умственного напряжения, чем визуальная информация. Мединский привел одного из персонажей знаменитого телесериала «Игра престолов» в качестве примера.

«Серьезное чтение — это труд, это, можно сказать, фитнес для мозга. Вспомните героя „Игры престолов“ хитроумного Тириона, никогда в походе не расстающегося с книгами. Джон Сноу спрашивает его на привале: „Почему ты так много читаешь? Зачем тебе это?“ — „Мой брат — рыцарь, его оружие — меч, — отвечает ему Тирион. — Мое главное оружие — это мозг. Чтение заостряет его, это лучшая тренировка для моего оружия“. Тренировка с комиксом — не в обиду никому — не лучшее, что можно предложить взрослому образованному мозгу. Скорее, это отличная физзарядка для дошкольника», — написал министр культуры.

Он также отметил, что-то, что здорово в первом классе, едва ли применимо в университете. По его словам, студент вуза с «Веселыми картинками» и букварем под мышкой рискует вызвать неоднозначную реакцию окружающих. Но, как подчеркнул Мединский, это его сугубо личное мнение.

Кроме того, в материале министр усомнился в том, что комиксы могут давать героям неоднозначную оценку, которая выходит за рамки понятий «хороший — плохой». По мнению Мединского, если комикс оперирует более сложными понятиями, и тем самым заставляет читателя формировать собственное мнение и отношение, то это уже «какой-то другой вид искусства».

Мединский отметил, что у комиксов много увлеченных сторонников и много высокомерных противников, но самое глупое — это «их искусственно ограничивать или столь же искусственно продвигать».

«Но все же давайте читать книги. Известно: кто читает книги, всегда управляет теми, кто смотрит телевизор. Равно как и те, кто создает комиксы, всегда управляют теми, кто их потребляет», — написал Мединский, вспомнив в тексте один из смыслов романа Джорджа Оруэлла, который заключается в том, что «Кто управляет вашей речью, тот управляет вашим мышлением».