Мединский пожаловался на Фонд кино за плохое продвижение фильмов

Почему отечественное кино не достаточно популярно? Нет эффективного продвижения российских фильмов в малых городах страны и за границей. С этой задачей не справляются Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ.

Мединский: россиянин культурный, только если держит в закладках сайт «Культура.рф» Подробнее

С таким заявлением выступил министр культуры России Владимир Мединский на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), сообщил «Интерфакс».

На культурном мероприятии один из французских журналистов спросил, почему в его стране по большей части показывают российские фильмы, в которых демонстрируется только плохая сторона жизни в России.

У Мединского поинтересовались, не планирует ли государство активнее продвигать национальный кинематограф на Запад.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации [показов кино за рубежом]. Они со своей задачей не справляются», — пояснил Мединский.

Еще год назад Фонд кино должен был приступить к развитию кинотеатров в малых городах России. Однако пока организация даже не справилась с этой задачей, добавил министр. «Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж» — пожаловался министр.

Также глава ведомства обратил внимание на «очевидную предвзятость» отборщиков российского кино. По его мнению, выбор связан не с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров», а с тенденциями европейских кинофестивалей. У Мединского создается ощущение, что режиссеры получают больше шансов попасть на западные фестивали, если как можно хуже представят жизнь в России.