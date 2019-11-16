Мединский пожаловался на Фонд кино за плохое продвижение фильмов
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С таким заявлением выступил министр культуры России Владимир Мединский на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), сообщил «Интерфакс».
На культурном мероприятии один из французских журналистов спросил, почему в его стране по большей части показывают российские фильмы, в которых демонстрируется только плохая сторона жизни в России.
У Мединского поинтересовались, не планирует ли государство активнее продвигать национальный кинематограф на Запад.
«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль. Я соответствующему департаменту министерства давно ставил такую задачу, у нас еще Фонд кино специализирован на организации [показов кино за рубежом]. Они со своей задачей не справляются», — пояснил Мединский.
Еще год назад Фонд кино должен был приступить к развитию кинотеатров в малых городах России. Однако пока организация даже не справилась с этой задачей, добавил министр. «Не может организовать компанию, которая будет этим заниматься. Какой уж там зарубеж» — пожаловался министр.
Также глава ведомства обратил внимание на «очевидную предвзятость» отборщиков российского кино. По его мнению, выбор связан не с политическими воззрениями конкретных дистрибьютеров», а с тенденциями европейских кинофестивалей. У Мединского создается ощущение, что режиссеры получают больше шансов попасть на западные фестивали, если как можно хуже представят жизнь в России.