Мединский оценил комедию «Холоп»

Мединский напомнил, что фильм «Холоп» собрал в прокате уже около 2,5 миллиарда рублей. Следовательно, картина успешна.

«Смотрел, да… Ничего, забавно. Не без смысла», — ответил и. о. главы Минкульта, когда у него спросили, смотрел ли он фильм.

Владимир Мединский сообщил, что его ребенок второй раз намерен посмотреть картину. Сам политик от повторного просмотра отказался.

«Холоп» — российская комедия о жизни мажора Гриши. Парень настолько заигрался в безнаказанность, что отец-олигарх решил его проучить. При помощи психолога рождается план по воссозданию деревни XIX века. Грише подстраивают аварию и «переносят» в прошлое. Мажор становится холопом Гришкой.