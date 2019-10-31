Мединский негативно отозвался о «Джокере», но запрещать фильм не стал бы

Владимир Мединский пояснил, что очень редко высказывает свое мнение о произведениях искусства, но картина Тодда Филлипса ему по душе не пришлась. Министр даже отметил, что если бы картину снимали в России, то помогать в съемках его ведомство точно бы не стало.

Самый странный момент «Джокера» придумал сам Феникс Подробнее

«При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне», — сказал Мединский.

Он особо подчеркнул, что другие «марвеловские комиксы» таких негативных эмоций не вызывали. Хоть он и смотрел только 10 минут из них.

При этом Мединский отметил, что никаких причин для запрета картины он не видит, хотя обращения от граждан по этому вопросу приходят постоянно.

«Я спрашиваю: «а на каком основании?». Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра», — заявил министр культуры и отметил, что есть определенный перечень, по которому фильм могут запретить. Но в «Джокере» ничего такого нет, а значит он полностью разрешен.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля, а после выхода в прокат уже собрал приличную кассу и вошел в список лучших фильмов категории R. Однако реакция на картину оказалась неоднозначной. Некоторые увидели в истории превращения главного героя Артура Флека из уличного клоуна в хладнокровного убийцу призывы к насилию. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс сам придумал одну самых странных сцен в фильме. Когда его герой страдал от бессонницы, он вытащил все содержимое холодильника, залез туда и закрылся изнутри. По словам съемочной группы, это была полная импровизация актера.